敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でパイレーツに7-9で敗れた。7回には際どい判定により、大ブーイングが球場を包む場面も。敵地放送席は「本来は三振になるはずが適時打になりました」と、納得いかない様子だった。4-7と3点を追う7回無死一塁。大谷は右腕マットソンのカウント1−2から外角の直球を逆方向へと打ち返して二塁打。チャンスを広げた。続くベッツの遊ゴロの間に1点を追加。フリー