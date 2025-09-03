は、令和7年9月24日（水曜日）に、将来に向けて高齢者住宅への住み替えを検討されている方を対象としたシニアライフセミナーを、新都市ホール（そごう横浜店9階）で開催します。 神奈川県住宅供給公社「シニアライフセミナー」 神奈川県住宅供給公社は、令和7年9月24日（水曜日）に、将来に向けて高齢者住宅への住み替えを検討されている方を対象としたシニアライフセミナーを、新都市ホール（そごう横浜店9階）で開催。