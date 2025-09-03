６日に第８話が放送される日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」。ＳＮＳ上でも盛り上がりを見せる中、撮影現場に、出演女優から豪華弁当が差し入れられた。豪華な鰻弁当を差し入られたのは女優・比嘉愛未（３９）。インスタグラムのストーリーズに写っただけでも３０個はあり、比嘉が大きな鰻を愛おしそうに見つめ「ｈａｐｐｉｎｅｓｓ♡」と書き込んでいる。