ロシア国営タス通信によりますと、プーチン大統領と北朝鮮の金正恩総書記との首脳会談が、中国・北京でさきほど始まりました。ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、ロシアと北朝鮮の軍事協力を含めた関係強化などについて協議しているものとみられます。両首脳はこれに先立ち、北京の天安門広場で行われた抗日戦争勝利80年を記念する軍事パレードに出席しました。