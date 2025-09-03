加藤産業は秋冬の新製品46品（うちリニューアル13品）を発売する。このうち、高品質ブランドの『カンピー ザ・プレミアム』には「手造りジャム」2品と、新シリーズ「和みの餡」2品を投入。「手造りジャム」は愛媛県産の高級果実、せとかみかんと媛まどんなを使ったマーマレード2種類。内容量320gで希望小売価格900円（税抜・以下同）。「和みの餡」は十勝産の小豆、きたろまんと長崎県産の藻塩、砂糖を原料につぶあん（52度）、こ