元メジャーリーガーの松井秀喜さんが2日、石川県七尾市で能登の子どもたちを対象に野球教室を開きました。サプライズでイチローさんも登場し会場を盛り上げました。松井さんの野球教室は被災地を勇気づけようと能登の子どもたち約60人を対象に開かれ、イチローさんも特別ゲストとして登場しました。2人は子どもたちとキャッチボールを楽しみ、バッティングを直接指導しました。また、松井さんが直々に手本を見せる場面もあり、2本