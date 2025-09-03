中京２歳Ｓを制したキャンディード（牡２歳、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）はデイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２（１１月１５日、京都競馬場・芝１６００メートル）で重賞２勝目を狙う。エルムＳ４着のウィリアムバローズはＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１８００メートル）に向かう。新潟２歳Ｓ２着のタイセイボーグはアルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）へ。８