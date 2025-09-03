日本テレビの佐藤真知子アナウンサーが３日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを披露した。佐藤アナはインスタグラムに麦わら帽子、白い鳩、シャボン玉、ソフトクリーム、葉っぱの絵文字を付け、「壁に寄っかかってみたり？しちゃう？」とつづり、白のノースリーブにハイウエストのパンツを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンからは「かわいい笑顔」「おしゃれなコーデで似合いますかわいい」「絵になるま