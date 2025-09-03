お笑いコンビ、チョコレートプラネットが3日、都内で「チョコレートプラネット×GiGOキャンペーン」メディア発表イベントに登壇した。世界に一体だけという2人の等身大フィギュアがお披露目された。チョコレートプラネットとGiGOがコラボレーションし、クレーンゲームの限定景品などを5日から10月26日まで展開。同期間中には東京・池袋のGiGO総本店に、2人の等身フィギュアが展示される。2人はTT兄弟のネタを披露しながら登場し、