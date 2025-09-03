友人との旅行で、ワクワクしながらホテルに向かったものの、フロントで「予約が取れていない」と言われるトラブルは、考えただけでゾッとしてしまうものです。 ところが実際に、オンラインの宿泊予約サイトから予約した全国の旅行客に、そのようなトラブルが頻発しているということです。中には、行ってみたらホテル自体がなかった事例もあるようです。 そこでこの記事では、予約したホテルが取れていなかった、ホテルが