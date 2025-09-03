【モデルプレス＝2025/09/03】女優・歌手の柴咲コウが2日、自身のInstagramを更新。台湾での黒いスリットワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】柴咲コウ、シースルー素材からセクシー肌見せ◆柴咲コウ、台湾ショットに反響殺到柴咲は「数日前」と台湾での様子を公開。上半身の一部がシースルー素材の黒いロングワンピースに身を包み、スリットからは美しい脚をチラ見せ。シースルー素材からは美しい素肌をのぞかせた。