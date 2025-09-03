【モデルプレス＝2025/09/03】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の後藤威尊と佐野雄大が、2日放送のフジテレビ系トークバラエティー「EXITV」（毎週火曜深夜1時25分〜※この日は1時15分〜）に出演。メンバー間の会計事情について明かした。【写真】INI、お会計「だいたい出してくれる」メンバー◆INIのお会計事情が明らかにこの日のトークでは、メンバー間でのお会計事情の話題に。後藤は「1番年上の西くんは、もう