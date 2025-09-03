本田翼が主演するドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系）の第10話が、2日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）軽井沢のパン屋のオープンが近づき、イケオジ・山田（和田聰宏）は頻繁に南（本田）たちのマンションを訪れては、東子（志田未来）に店の相談を持ち掛けていた。そんな中、東子のもとに母・初江（羽野晶紀）が倒れたと父・隆（マギー）