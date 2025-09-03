神奈川県警本部＝横浜市中区神奈川県警は3日、同県小田原市内の建設業者が請け負う住宅工事に絡み、下水道の延伸を早期に進めるよう担当部局に働きかけるなどした見返りに商品券計20万円分を受け取ったとして、収賄容疑で、同市環境部長の樋口肇容疑者（58）を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は昨年8月と今年2月、建設業者から下水道工事の早期実施と、業者の親族が関係する土地の近くからごみ捨て場を移