違法成分を含むサプリメントを購入した疑いが浮上し、１日付でサントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任した新浪剛史氏が３日午後３時から、東京都内で経済同友会の代表幹事として定例会見を行う。新浪氏は３日午前、読売新聞に対して「潔白であることを伝えていく」と主張した。代表幹事をはじめとする公職の進退について、会見でどのように説明するかが注目される。サントリーＨＤが２日に開いた会見によると、新浪氏