アメリカのトランプ大統領は、中国、ロシア、北朝鮮の首脳が北京で一同に会したことについて、「懸念はない」と述べました。【映像】トランプ氏発言の現場の様子「いいえ、まったくない。中国はアメリカを必要としていて、習主席とは非常に良好な関係にある」（トランプ大統領）トランプ大統領は2日、中国の軍事パレードにプーチン大統領や金正恩総書記が出席することについて、「懸念はまったくない」と述べました。また、