サッカーのポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウド（40＝アルナスル）と婚約を発表したアルゼンチン出身のモデルでインフルエンサーのジョージナ・ロドリゲス（31）が8月31日、イタリア・ベネチアで開催されているベネチア国際映画祭に登場した。米ピープル誌によると、35カラット以上と推察される巨大なダイヤモンドの婚約指輪をつけてレッドカーペットを歩き、集まったメディアにお披露目した。レースの黒いドレスにダイヤの