文具や文化クリエーティブグッズを取扱う企業数千社が集まる浙江省義烏市では現在、文具の輸出の伸びが加速している。最近発表されたデータによると、今年1-7月期、義烏市から輸出された文具の輸出額は前年同期比12．3％増の4億1000万元（約82億円）に達した。タイのバンコクでは最近、義烏市の文具や文化クリエーティブグッズを取扱う企業65社が集まったこれまでにない受注会が開催され、1万種類以上の文具が勢揃いし、タイの卸売