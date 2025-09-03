ハローキティ、まさかの“どすこい”!? 大相撲ロンドン公演アンバサダーに就任し、故郷へ凱旋！世界中から愛されるあのハローキティが、なんと日本の国技・大相撲と異色のタッグを組みました！2025年10月に英国ロンドンで34年ぶりに開催される「大相撲ロンドン公演」の公式アンバサダーに、キティが就任することが決定！実はロンドン郊外生まれのキティにとって、これはまさに故郷への凱旋なんです。9月2日には、両国国