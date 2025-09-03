まるで現場にいるかのような映像NHK連続テレビ小説「あんぱん」の第112回(2日放送)で、朝田家の次女・蘭子(河合優実)と八木信之介(妻夫木聡)が演じた?傘?シーンのメイキング動画が番組公式インスタグラムで公開され、視聴者の興奮を呼び覚ましている。雷鳴の下、アパートを出た八木を追う蘭子。2階の部屋から階段を降り、傘を差しかけると、八木は傘を持つ蘭子の右手に左手を重ねる。「もう、八木さんの会社には行きません」