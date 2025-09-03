札幌市中央区北1条西2丁目付近の交差点で2025年9月3日、ダンプカーとワゴン車が衝突し、歩行者が巻き込まれる事故がありました。午後1時45分ごろ、「車と歩行者の事故」などと110番通報が複数ありました。 警察によりますと、右折しようとしていたダンプカーと対向車線を直進してきたワゴン車が衝突し、ワゴン車が歩道に乗り上げ、歩行者とぶつかったということです。歩行者は５０代とみられる男性で、意識がある状