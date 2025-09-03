8月の記録的大雨で浸水した住宅の復旧に携わる建築士や工務店向けの講習会が2日、熊本県八代市でありました。 被災した自治体からの要望で開催され、「浸水家屋は、床下や壁の充分な乾燥と消毒が重要」などの説明がありました。浸水住宅被害の住民無料相談窓口は八代市や氷川町でも来週、開設されます。