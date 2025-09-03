TravisJapanの七五三掛龍也（30）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。下積み時代を支えたグループを明かした。ジュニア時代からTravisJapanとしてのデビューまで約13年かかったという七五三掛。「もうデビューできないんじゃないかって思うくらい長くて」と振り返り、「その時に支えてくれたのがキスマイ兄さん」と「Kis-My-Ft2」の名前を挙げた。「キスマイ兄さんのコンサートのバッ