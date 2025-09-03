気象庁は3日、熱帯低気圧が台風に発達し、沖縄地方や奄美地方に接近し、4日は九州に接近するおそれがあると発表しました。台風は5日から6日にかけて本州を横断する予想で、勢力は弱いものの太平洋側は広い範囲で警報級の大雨となる予想です。 【3日正午現在】種別：熱帯低気圧存在地域：南大東島の南東約150km進行方向、速さ：北北西 時速25 km中心気圧：1006 hPa中心付近の最大風速：15 m/s最大瞬間風速：23 m/s【4日午前0時の予