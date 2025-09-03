歌舞伎俳優の片岡千之助（２５）や、俳優の花乃まりあ（３２）、高田翔（３１）らが３日、東京・新国立劇場で行われたルネサンス音楽劇「ハムレット」（東京公演、９月３日〜９日）の公開ゲネプロ＆舞台あいさつに登場した。この舞台で片岡はシェイクスピア作品に初挑戦し、主演のハムレット役を演じた。「『ハムレット』という演目なので、僕が責任重大なのは重々承知しています」と意気込んだ。「シェイクスピアの悲劇はいろ