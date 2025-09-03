初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は３日、スターダムのスターライト・キッドが９・１１後楽園ホール大会でジャガー横田、藪下めぐみと組んでプロミネンスの世羅りさ、柊くるみ、夏実もちと対戦することを発表した。プロミネンスの３人は「はじめまして！プロミネンスです。このたび、プロミネンス全員で、ストロングスタイルに参戦させていただきます。３人そろうこともな