【昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～】 9月3日 発売 価格：27,500円 日本コロムビアは、昭和の名曲50曲をプリセットした、蓄音器型でラッパからのレトロサウンドが楽しめるプレイヤー「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」を本日9月3日より全国発売する。価格は27,500円。 「昭和レトロフォン～東京ブギウギモデル～」