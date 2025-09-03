ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮（２８）が１０月期ＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（後９時）に出演することが決まり、そのビジュアルに多くの反響が寄せられた。妻夫木聡が主演を務める同作は、作家・早見和真氏の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に夢を追い続ける大人たちを描く。目黒は、物語の鍵を握る重要な役どころで出演するという。役柄の詳細は明かされなかったが、目黒のビジュアルは公開された。パープル