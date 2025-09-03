2026年春に開催予定の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の独占放映権を米大手動画配信サービスのNetflix（ネットフリックス）が取得したことをめぐり、タイトルスポンサーを務める人材サービス企業「dip（ディップ）」が25年9月2日、懸念を表明した。「日本の視聴者が、初めて体験する、Netflixの国内でのライブ配信イベント」ネットフリックスは8月26日、公式サイトで「WORLD BASEBALL CLASSIC INC.とNetflixが、202