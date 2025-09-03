アジア株上海株下落、米中対立再激化トランプ「習氏がプーチン金正恩と米国に対する陰謀企てた」 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 25415.06（-81.49-0.32%） 中国上海総合指数 3820.98（-37.15-0.96%） 台湾加権指数 24091.80（+75.02+0.31%） 韓国総合株価指数 3177.57（+5.22+0.16%） 豪ＡＳＸ２００指数 8752.90（-147.66-1.66%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80203.50