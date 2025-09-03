日本時間午後１１時に７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表される。求人件数の大方の予想は７３８万２０００件で、前月の７４３万７０００件から減少し、３月以来の低水準になるとみられている。米求人検索サイト運営のＩｎｄｅｅｄが発表する求人件数の指数（季節調整済み）は７月に２０２１年２月以来の低水準に一時落ち込んでおり、７月の米ＪＯＬＴＳの求人件数が予想を下回るようであれば、ドルが売られる可能性がある