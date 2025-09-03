東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 GDP（第2四半期）10:30 結果0.6% 予想0.5%前回0.3%（0.2%から修正）（前期比) 結果1.8% 予想1.6%前回1.4%（1.3%から修正）（前年比) 【中国】 RatingDog（旧財新）非製造業PMI（8月）10:45 結果53.0 予想52.5前回52.6 ※要人発言やニュース 【日本】 自民党の麻生最高顧問が総裁選の前倒しを求める意向を示した