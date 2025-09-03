右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希投手（23）が2日（日本時間3日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として、敵地でのアストロズ傘下3Aシュガーランド戦に先発。5回69球を投げ、3安打2四死球2三振4失点で敗戦投手となった。復帰後4度目のリハビリ登板は初回に2ラン2本を浴び、いきなり4失点。本塁打は2本とも四死球のあと、94.5マイル（約152.1キロ）、94.4マイル（約151.9