神奈川県警は3日、同県小田原市内の建設業者が請け負う住宅工事に絡む下水道延伸や、ごみ捨て場の移動を担当部局に働きかけた見返りに商品券計20万円分を受け取ったとして、収賄容疑で、市環境部長の樋口肇容疑者（58）を逮捕した。