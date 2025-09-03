佐伯警察署 大分県佐伯市に住む60代の男性が約301万円をだまし取られるSNS型投資詐欺被害にあったことが分かりました。 警察によりますと、2025年4月上旬、男性はスマートフォンでYouTubeの動画を閲覧していたところ、投資に関する内容の広告が表示され、男性が広告にアクセスすると、LINEの友達申請の手続きとなり、投資の先生を名乗る男やその男のアシスタントを名乗る人物などとやりとりをするようになりました。