レインボーのジャンボたかおが２日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、国学院大の入試での面接官との爆笑やり取りを明かした。この日は「受験を勝ち抜いた有名人」が集合。国学院大卒業のジャンボは実は「勉強ができなくて、どうしよう受験ってなっていた」ところ、担任から「お前のための受験がある。ＡＯ入試だ！」と、面接などで人物を評価する、今で言う「総合型選抜」を勧めてくれたという。まったく勉強をして