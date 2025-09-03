マダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）の患者が三重県内で増加している。国内での致死率は約３割とされ、県内では今年、３人が死亡している。県は「マダニが多く生息する草むらややぶの中に入る際は、暑い時期ではあるが露出が少ない服装をしてほしい」と呼びかけている。主にウイルスを持ったマダニに刺されることで感染するＳＦＴＳは、国内では２０１３年に患者が初確認され、１５年には県内でも感染