南大東島の南にある熱帯低気圧は、3日夜には台風となり、県内には5日朝から昼前にかけて最も接近する見込みです。県内では4日昼過ぎから南東斜面を中心に非常に激しい雨が断続的に降り、その後、5日にかけて台風本体が近づくため、総雨量が多くなるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。4日正午までの24時間に予想される雨量は、北部60ミリ、南部100ミリ、その後、5日正午までの24時間