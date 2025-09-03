2025年6月に惜しまれつつ運行を終了した豪華寝台特急「カシオペア」。その車両が、「鉄道のまち」として知られる埼玉県さいたま市大宮にやってきます。JR東日本は2025年9月3日、大宮駅西口で開発中の大型複合開発プロジェクト「(仮称)桜木PPJ」敷地内に、寝台特急カシオペア号の1号車 スロネフ E26 を移設展示すると発表しました。【参考】さいたま市「鉄道のまち大宮」に新ランドマーク誕生へ 鉄道車両の展示や新幹線荷物輸送を活