【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堺正章が、NHK『SONGS』に初登場。79歳での初出演は『SONGS』歴代最高齢となる（※2012年2月放送の『SONGS クレイジーケンバンド』回にゲスト出演あり）。 ■盟友・井上順の貴重なインタビューも紹介 GSブームの先駆けとなるザ・スパイダースとして活躍した1960年代、ソロ歌手として「さらば恋人」「街の灯り」などヒット曲に恵まれ、『時間ですよ』『西遊記』