島谷ひとみが、約4年ぶりとなるニューアルバム『Liberty Bus』を本日9月3日にリリースした。さらに同作を引っ提げての全国ツアー＜HITOMI SHIMATANI CONCERT TOUR 2025-2026 “Liberty Bus”＞も開催する。2024年にデビュー25周年という大きな節目を迎えた島谷ひとみ。アーティスト人生26年目となる2025年は、“新たな出発”の年ということで、ニューアルバム『Liberty Bus』はその象徴的な意味合いを持つ作品だ。11枚目のオリジナ