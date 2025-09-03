【モデルプレス＝2025/09/03】モデルのマギーが2日、自身のInstagramを更新。背中が大胆に開いたドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】マギー「圧倒的な美しさ」と話題の美背中見せドレス姿◆マギー、大胆背中開きドレスで美肌見せマギーは「HARUNOBU MURATA 2026SSコレクションを見に行ってきました」と報告。背中が大胆に開いた黒いロングドレスを着用し、美しい素肌を披露した。この投稿に、ファンからは「色っぽい」「