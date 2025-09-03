【モデルプレス＝2025/09/03】元AKB48の入山杏奈が9月3日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真や甥っ子たちとの3ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】入山杏奈、可愛すぎる幼少期ショット◆入山杏奈、幼少期の写真＆甥っ子との密着ショット公開入山は8月に祖父母の家を訪れたことを報告し、幼少期の家族写真を公開。「親戚にも久しぶりに会って、わたしたちが子供の頃のアルバムとか、叔父叔母みんなの結婚式のアルバム