イラストレーターの「お招き猫のまたたびさん」さんの漫画「お招きねこのまたたびさん 呪いの笑人形」がインスタグラムで900以上の「いいね」を集めて話題となっています。「猫のまたたびさん」と「タヌキさん」が、友人の占い屋さんへ行きました。すると、新商品の「笑（わら）人形」を紹介されて…という内容で、読者からは「実に欲しい（笑）」「一緒にいたら毎日が楽しくなりそうですね！」などの声が上がっています。嫌な