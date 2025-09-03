麻薬取締法違反の疑いで3日警視庁に逮捕された俳優の清水尋也容疑者（26）の所属事務所がコメントを発表した。コメントでは、「弁護士を通して事実確認を進めてまいります」などとした上で、「ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。清水容疑者は警視庁の調べに対し、「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認め、清水容疑者と同居していて逮捕された20代の女も「全て事実