韓国・ソウル中心部にある飲食店で3日午前、男女3人が刃物で刺され、死亡しました。韓国の消防などによりますと、3日午前11時前、ソウル中心部の飲食店にいた人から「助けてください。刃物で刺された」と通報がありました。男性2人、女性1人が腹を刺されるなどしていて、搬送先の病院で死亡が確認されました。この飲食店の男性オーナーがインテリア業者と対立して激高し、関係者を刃物で刺したとみられていて、警察はこの男性オー