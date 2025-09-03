東京の大田市場で花を運搬するためのコンテナを盗んだとして、自称・運送会社役員の男が逮捕されました。警視庁によりますと、自称・運送会社役員の塩谷勝容疑者は先月、大田市場にある花を扱う店から、運搬するための高さおよそ2メートルのアルミ製フラワーコンテナ1台、時価16万円相当を盗んだ疑いがもたれています。「フラワーコンテナが盗まれた」と店から相談を受けた警視庁が警戒していたところ、塩谷容疑者が現れたため、現