一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「スペシャルセール」を9月1日午前10時から20日まで開催している。対象ホテルと料金一例は、ザ・プリンスパークタワー東京（2名素泊まり）が27,824円から、ザ・キャピトルホテル東急（同）が81,490円から、横浜ベイホテル東急（同）が19,090円から、名古屋マリオットアソシアホテル（同）が33,000円から、帝国ホテル 大阪（同）が34,866円から、ハレクラニ沖縄（同）が48,580円からなど。9