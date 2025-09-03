3日、上越市の国道8号で大雨により土砂が流入し、通行していた車両に衝突しました。助手席に乗っていた女性がケガをして救急搬送されました。 高田河川国道事務所と消防によりますと、3日午前7時すぎ、上越市の国道8号の加賀町～名立小泊間で大雨により路肩へ土砂が流入し、通行していた車両に衝突しました。当事者から「土砂崩れで岩が落下し車に当たった」と119番通報がありました。助手席に乗っていた女性が救急搬送さ