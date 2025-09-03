テレビ東京の10月編成説明会が3日、東京・六本木の同局で行われ、ドラマ9「コーチ」（10月17日スタート、金曜後9・00）で主演を務める俳優の唐沢寿明（62）がサプライズ登場。女優の故・樹木希林さんとの思い出を語った。同作は、数々の警察小説で知られる堂場瞬一氏の作品が原作。伸び悩む若手刑事を、唐沢演じる“さえないおじさん”職員・向井光太郎が指導し、一丸となって大きな事件に向かっていく姿を描く。ドラマにち